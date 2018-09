Mannen uit Lelystad stelen steigers in Harderwijk

De politie heeft vier mannen uit Lelystad aangehouden na een tip van een getuige. Het viertal wordt verdacht van het stelen van steigers in de wijk Waterfront in Harderwijk.

De getuige zag in de wijk Waterfront in Harderwijk mannen die verdacht in de buurt aan het rondneuzen waren. Hij sprak een van de verdachten aan maar die had geen duidelijk verhaal over waarom hij daar was. Reden genoeg voor een belletje naar de politie.

Bus vol steigermateriaal

Na het telefoontje van de getuige gingen direct verschillende surveillerende agenten op de melding af. Op de N302 richting Lelystad werd één van de verdachten, een 34-jarige man uit Lelystad, aangehouden.

In de bedrijfswagen die hij bestuurde lag steigermateriaal. Niet veel later werden in een andere auto drie mannen van 25, 29 en 36 jaar uit Lelystad aangehouden op verdenking van diefstal.