Mark de Lange nieuwe fractievoorzitter GemeenteBelang Harderwijk-Hierden

,,We hebben als fractie en als partij de afgelopen maanden gekeken naar de toekomst. En dat betekent voor ons dat we de taken opnieuw hebben verdeeld. We waren er al gauw uit dat de rol van fractievoorzitter het beste past bij Mark de Lange. Ik heb hem het afgelopen kwartaal alle ruimte en kansen gegeven om de fijne kneepjes hiervan op te pakken. En dit is gelukt. Ik draag dan ook met alle plezier per 1 juli de voorzittershamer van onze fractie over’’, aldus een tevreden Holleman.

Dezelfde Holleman blijft raadslid bij de fractie en hij zal zijn kennis en ervaring blijven delen met zijn fractiegenoten. Daarnaast is en blijft hij voorzitter van de commissie Ruimte.

Vijfde partij

GemeenteBelang haalde op 16 maart meer dan 1900 stemmen, ging van één zetel naar drie zetels en werd de vijfde partij in Harderwijk. Harderwijk en Hierden gunde het de partij om wat te gaan betekenen in de gemeente. ,,En dat is precies wat we gaan doen’’, zegt De Lange.

,,We hebben de eerste drie maanden van deze nieuwe raadsperiode gewerkt aan de fractie en de toekomst. We hebben drie raadsleden, twee fractievolgers (kandidaten van de lijst die in een commissie deelnemen, red.) en dan nog zeven actieve steunfractieleden (deze mensen schuiven af en toe aan bij een fractievergadering en denken dan mee en geven dan hun mening over de agendapunten, red.). Omdat we ook intern gegroeid zijn, was er een veranderslag nodig op het vlak van vergaderen en dat hebben we nu goed op de rit staan. We gaan nu 3,5 jaar keihard oppositie voeren.”