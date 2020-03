Markante Harderwijker Dim van Rhee (74) overleden

Rechtbank heropent onderzoek naar verdachte bloedbad azc Harderwijk

14:23 De rechtbank in Zutphen heropent het onderzoek naar de 24-jarige man die in het asielzoekerscentrum (azc) in Harderwijk vorig jaar twee mannen neergestoken zou hebben. De rechtbank wil meer informatie over de mogelijke behandeling van de verdachte.