Dit is waarom ziekenhuis­me­de­wer­kers Erik, Ria en Pieter vandaag staken

9:29 Naar schatting 150.000 medewerkers in de zorg - verpleegkundigen, doktersassistenten en anderen - staken vandaag. Althans, draaien zondagsdiensten en minder spoedeisende reparaties worden uitgesteld. Nog nooit eerder is op zo’n grote schaal in Nederland het werk in de zorg neergelegd. Drie medewerkers in de zorg uit onze regio vertellen waarom zij staken.