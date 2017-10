Matrixbord waarschuwt hardrijders in Harderwijk

'Dit is geen racebaan', melden de matrixborden die zijn geplaatst in de Alberdingk Thijmlaan in Harderwijk. Maar volgens buurtbewoners wordt de straat in de wijk Stadsdennen, tussen de Vondellaan en de Verkeersweg, door sommigen juist wel gebruikt als racebaan. Ze beklagen zich daar al langere tijd over bij de politie en de gemeente, maar volgens hen is er al die jaren nauwelijks iets aan gedaan.