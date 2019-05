Mbo'er tussen hoop en vrees door komst van de robot

Vervroegde aanpak voegwerk tegenval­ler voor Grote Kerk in Harderwijk

7:00 De bijzondere restauratie van de Grote Kerk heeft opnieuw met een tegenvaller te kampen. Vanwege ‘vochtdoorwerking’ moet het voegwerk aan de buitenkant drie jaar eerder worden vervangen dan gepland. De kerk zal in elk geval de hele zomer in de steigers staan en is in de maanden juni en juli zelfs helemaal gesloten.