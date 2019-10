Meer appartementen en middeldure huurwoningen in Harderweide

Hoe Café de Liefde in Harderwijk strandde aan de Vissersha­ven

18 oktober Een markante horecazaak was het plan, een plat havenkantoor is de uitkomst. Een verhaal over landjepik in Harderwijk, met waakzame burgers, enthousiaste liefhebbers en een zoekende gemeente. In de hoofdrol: een lapje grond dat drie jaar terug nog niet eens bestond.