Meer mensen in Harderwijk betrapt op rijden onder invloed

In Harderwijk zijn er in 2022 218 processen-verbaal uitgeschreven door de politie. Het jaar ervoor waren dat er 89. Een flinke stijging van 145 procent. Ook ten opzichte van tien jaar terug worden er in de gemeente Harderwijk nu veel meer mensen betrapt op rijden onder invloed. Sinds 2012 nam het aantal toe met 137 procent.

Weigeren blaastest

Het aantal aangehouden verkeersdeelnemers dat een blaas- of bloedtest weigerde steeg vorig jaar in ons land met 74 procent. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers (VVD), maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en onderzoekt of het mogelijk is om het alcoholslot in personenauto's opnieuw in te voeren. Met een alcoholslot kan de auto alleen worden gestart na een negatieve blaastest. Het slot bestond al sinds 2011, maar werd in 2015 afgeschaft, omdat dit mede door de hoge inbouwkosten een te zware straf werd gevonden.