Meer mensen in Harderwijk, Ermelo en Putten kunnen naar de voedselbank

Inwoners van Harderwijk, Ermelo en Putten mogen vanaf 1 januari meer geld per maand overhouden om toch in aanmerking te komen voor een pakket van de Voedselbank Harderwijk. De toelatingsnormen worden in het nieuwe jaar verruimd.

Het zogenoemde leefgeld is bepalend of iemand gebruik mag maken van de voedselbank. Dit is het bedrag dat overblijft van het inkomen na aftrek van de vaste lasten. ,,Daarbij moet je denken aan huur, gas, water, licht en schuldsanering. Maar ook een vast bedrag voor telefoniekosten", legt voedselbankvoorzitter Matty Moggré uit.

Momenteel geldt een basisnorm van 120 euro leefgeld per maand. Voor elke persoon in een huishouden komt daar 80 euro bij op. Dus als in een huis twee personen wonen mag het leefgeld niet meer dan 280 euro (120+80+80) zijn om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de voedselbank. Volgend jaar wordt het basisbedrag 130 euro plus 85 euro per persoon. Dezelfde gezinssamenstelling mag vanaf 1 januari dan 300 euro leefgeld hebben om toch een pakket te ontvangen.

Niet alleen de norm wordt verhoogd ook de berekening ervan wordt aangepast. Van het inkomen mogen straks hogere bedragen voor vaste lasten worden afgetrokken. Hierdoor gaan minder mensen over het maximale leefgeld, de toelatingsnorm, heen.

Nieuwe aanvragen

Of dat een enorme toestroom aan nieuwe aanvragen oplevert, durft Moggré niet te zeggen. ,,Dat zullen we gaan zien. Vorig jaar zijn de normen ook aangepast en toen hebben we het niet gemerkt. Het aantal adressen waar wij voedselpakketten aan leveren is zelfs minder geworden. We hebben op 280 gezeten en nu op 180. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de crisis voorbij is. Steeds meer mensen hebben werk. Dus mochten door de nieuwe normen meer aanvragen binnenkomen, dan kunnen we dat nog wel opvangen. We hebben ruimte."