Meer mensen naar de Voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten door corona

Harde wind nekt eerste ‘drijvende bios’ Harderwijk

25 september De Drijf In - met je boot naar de bios - in Harderwijk is afgelast. Met een te harde wind en de voorspelde regen vindt de organisatie het niet verantwoord om het evenement (een primeur) in Harderwijk, dat vanavond zou plaatsvinden, door te laten gaan.