Meer schoolsport in Harderwijk door jongerensportcoach

Ineens stonden er agenten voor de deur in Harderwijk: ‘Het is serieus mis met uw vrouw’

14 september Ze was even een boodschapje doen op haar fiets, zoals ze zo vaak deed. Niet veel later stonden er ineens agenten aan de deur bij een inwoner van Harderwijk. ,,Het is serieus mis met uw vrouw, ze ligt op de intensive care, komt u maar mee”, zeiden ze. In het ziekenhuis stierf de Harderwijkse op 59-jarige leeftijd, aangereden door een auto.