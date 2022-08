Meer tijd nodig voor pilot met pmd-afval bij winkelcentra in Harderwijk

Groeven­beek­se Heide in Ermelo raakt overwoe­kerd: ‘Gaat sneller dan verwacht’

De Groevenbeekse Heide in Ermelo staat onder druk. Grote delen van het natuurgebied raken overwoekerd, waardoor het heidelandschap stukje bij beetje verdwijnt. Stikstof en poepende honden spelen hierbij een rol, maar dat is niet het hele verhaal. Meer onderhoud is nodig, anders verandert de heide in bos ,,Het is dweilen met de kraan open.’’

23 augustus