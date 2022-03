Meer tijd om plastic afval gratis bij het Milieupark in Harderwijk in te leveren

Bewoners van deze straat in Harderwijk zijn trillingen door bussen beu: ‘Word in mijn bed wakker geschud’

De Stationslaan is vorig jaar opnieuw aangelegd en de bewoners zijn tevreden met het resultaat. Over de vier verkeersdrempels zijn ze echter niet te spreken, want die geven geluidsoverlast en trillingen als er bussen overheen rijden. Met als gevolg: scheuren in muren van hun huizen.

28 maart