Megaboete dreigt voor transportbedrijf uit Harderwijk

Dit is de man achter de luxe snackmuur op de Zwarte Cross: ‘We hebben veel te verliezen’

14:30 De Zwarte Cross. Dat is racen, harde muziek luisteren, bierdrinken en broodjes hamburger - het liefst speciaal - verorberen. Maar voor de fijnproever is er nu ook de culinaire Michelinmuur, waar in plaats van kroketten en bamischijven voor de verandering kaviaar, landhoen en gepocheerde eieren uit te trekken zijn. Ideetje van de organisatie, en van Rik Jansma als chefkok van sterrenrestaurant Basiliek in Harderwijk.