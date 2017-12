Megakreeft Louis (80) gered van kokend water en krijgt onderkomen in Dolfinarium

Hij was zoals ontelbare soortgenoten voorbestemd om te eindigen in de pan, maar de 80 jaar oude 'gigakreeft' Louis brengt de laatste jaren van zijn leven door in het Dolfinarium in Harderwijk. Gast Yvonne van Eerden van het Haarlemse restaurant The Louisiana Lobstershack waar Louis zou worden opgediend, redde zijn leven door hem bij een veiling voor meer dan 500 euro te kopen en hem in plaats van op haar bord liever in een bassin van het Dolfinarium in Harderwijk te zien. Vandaag verhuisde hij.