Met half miljoen extra meer mogelijk in zwembad Harderwijk

De sloop en herbouw van zwembad De Sypel in Harderwijk begint over een jaartje. Maar eerst moet de politiek nog een besluit nemen over de extra kosten van ruim een half miljoen euro voor een iets groter binnenbad, bovenop de eerder berekende kosten van het nieuwe zwembad van 9,7 miljoen.

De verduurzaming van het gehele gemeentelijke sportcomplex, onder meer met warmtepompen, zonnepanelen en groene daken, gaat ook nog eens 1,8 miljoen euro kosten.

De extra uitgaven komen voort uit de wensen van de gemeenteraad eerder dit jaar. Door de aanzienlijk lagere energie- en onderhoudskosten valt de jaarlast uiteindelijk alsnog lager uit dan bij het huidige zwembad.

Leszwemmen

Bij de nieuwbouw van het zwembad wil de politiek het zogenoemde doelgroepenbad 22 bij 10 vierkante meter maken, in plaats van 16 bij 10. Daarmee is er meer ruimte voor leszwemmen en kunnen groepen tegelijk gebruikmaken van het bad. Verder voldoet het bad dan ook aan de eisen voor afzwemmen. De hogere kostenpost in de exploitatie is dat wel waard, vindt wethouder Marcel Companjen.

Voor de door de raad gevraagde verduurzaming van het sportcomplex stelt het college van burgemeester en wethouders nu een grondige aanpak voor. Door nu alles in een keer mee te nemen wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de sporthallen later apart moeten worden verduurzaamd. Bovendien is dat uiteindelijk minder duur dan de nu begrote 1,8 miljoen.

Aardgasvrij

De Sypel is met deze aanpak straks het eerste bestaande gemeentelijke gebouw dat aardgasvrij wordt gemaakt. Het pakket aan maatregelen zorgt volgens de gemeente voor een klimaatneutraal zwembad en een CO2-reductie van meer dan 90 procent, wat voor alle gemeentelijke panden samen een teruggang betekent van 30 procent.

Of dat volledig haalbaar is, hangt er nog wel vanaf of elders in Harderwijk een zonnepark kan komen om voldoende energie te leveren voor het sportcomplex. Van de in eerste instantie twaalf onderzochte plekken zijn twee ‘kansrijke’ locaties overgebleven. Die worden nu nader bekeken. De gemeente wil in dit stadium niet bekendmaken welke plaatsen het betreft.

Alhoewel de precieze kosten en opbrengst daarvan nog niet bekend zijn gaat de gemeente ervan uit dat dit past binnen het al eerder geraamde budget van bijna 8 ton.

Nieuwe sportzaal

Verder is nog niet zeker wat er gaat gebeuren met het deel van het zwembad dat volledig wordt gesloopt. Daar is ruimte voor een nieuwe sportzaal, maar er zijn ook andere belangstellenden die daar iets mee zouden willen doen.

De gemeente gaat ook nog opnieuw in gesprek met de Badmintonclub Harderwijk en de combinatie van korfbalclub Unitas en de handbalvereniging over hun plannen voor de bouw van een ‘eigen’ sporthal. De gemeenteraad moet uiteindelijk een keuze maken waar het geld voor een nieuwe sportzaal heengaat.