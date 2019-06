Met waterpistolen de hitte te lijf in Harderwijk

Aan Sportkaravaan doen kinderen mee van de groepen 3 en 4 van de Harderwijkse basisscholen. Sportieve spelletjes spelen en gezond bezig zijn, vier dagen lang in vier verschillende wijken met verschillende scholen. Dinsdag was het de beurt aan de scholen in Drielanden. Op het evenemententerrein aan het Muziekpad werden drie partytenten neergezet door de organisatoren van GA! Harderwijk, die dit project uitvoeren in opdracht van de gemeente Harderwijk. Het doel is kinderen te stimuleren buiten te gaan spelen in hun eigen wijk op speelveldjes in de buurt. Daarom zijn de activiteiten van de Sportkaravaan na schooltijd open voor de hele buurt.