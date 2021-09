Mike is één van de jongste spelers van Unitas, maar mag wel de lijnen uitzetten: ‘Iedereen accepteert elkaar’

Bij trainer Marc Houtman is Mike van Boven eerste keus als captain. Dat was in de A-junioren ook al zo, weet Van Boven zelf. ,,De trainer heeft een lijstje met punten waar een aanvoerder aan moet voldoen. Goed contact met de trainer, goed in de groep liggen, aanvoelen als er iets speelt en communicatief sterk zijn richting spelers in het veld. In zijn ogen heb ik de meeste raakvlakken daarbij. Ik vind het leuk. Ik ben één van de jongste spelers, maar mooi aan deze groep is dat iedereen veel van elkaar accepteert als het over korfbal gaat. Ook van mij wordt veel opgepikt.’’