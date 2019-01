Milia uit Harderwijk dansend op zoek naar vriendjes

video Harderwijk­se ‘Leraar van het jaar’ deze week ‘gewoon’ weer aan werk om leerlingen in Ermelo voor te bereiden op examens

28 januari Tijd voor een interview en een foto heeft ze bijna niet, want het nakijkwerk van één van haar klassen moest zondag wel gedaan worden. Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, werd zaterdagavond verkozen tot ‘Leraar van het jaar 2018-2019' in de categorie voortgezet onderwijs. ,,Het dringt op zo'n moment totaal niet tot je door. Er waren zoveel kandidaten’’, vertelt de inwoonster van Harderwijk.