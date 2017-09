Miljoenenverlies voor ziekenhuis Harderwijk door weglopende patiënten

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk komt aan het einde van het jaar flink in de rode cijfers. Het tekort loopt in de miljoenen. Oorzaken: uit de pan rijzende kosten en weglopende patiënten.

Het zijn met name de toenemende wachtlijsten die er voor zorgen dat de klandizie zijn heil zoekt in andere ziekenhuizen in de omgeving waar ze sneller aan de beurt zijn. Een gevolg van bezuinigingen en de invoeren van projecten als het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier en de vierjaarlijkse NIAZ accreditatie (een kwaliteitstoets voor zorginstellingen).

Het gaat om enkele duizenden patiënten minder dan vorig jaar. ,,De tijd die we per patiënt kwijt zijn is toegenomen", zegt een woordvoerder, ,,en daarmee de wachtlijsten."

Slinkende marges

Naast een daling van de productie kampt het ziekenhuis ook met slinkende marges. De laatste jaren zijn de tarieven van zorgverzekeraars onvoldoende gestegen om de stijging van de kosten op te vangen. De medisch specialisten en medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nijpende financiële situatie.

Quote Het gaat in ieder geval om enkele miljoenen. Er is nog een kwartaal te gaan is, daarna weten we het precies. Woordvoerder ziekenhuis St Jansdal In begroting voor het jaar 2017 was al wel uitgegaan van een negatief resultaat van één miljoen euro. Maar dat wordt nu dus fors meer. ,,Het gaat in elk geval om enkele miljoenen", zegt een woordvoerder. ,,Er is nog een kwartaal te gaan is, daarna weten we het precies."

Structureel anders

Opvallend is dat het ziekenhuis afgelopen twee jaar nog een bescheiden winst boekte van een half miljoen euro. Hoe de problemen opgelost gaan worden is niet duidelijk, maar er is volgens de woordvoerder 'besef dat zaken structureel anders moeten'. Er zou op dit moment al heel hard gewerkt worden aan het wegwerken van de wachtlijsten en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.