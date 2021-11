Minder treinen in de spits tussen Harderwijk en Amersfoort

VIDEO Vegan Streaker strikes again in Dolfinari­um: activist opgepakt bij verstoren dolfijnen­voor­stel­ling

Dolfijnenvoorstelling Oceania in het Dolfinarium werd gisteren verstoord door dierenrechtenactivist Peter Janssen, bekend als de Vegan Streaker. De activist uit Culemborg klom samen met een andere activist over het hek, sprong in het water en verstoorde de dolfijnenvoorstelling in Harderwijk.

1 november