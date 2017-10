Minder zwemwater in nieuwe binnenbaden De Sypel Harderwijk

Inkijkje bij de net geopende koffiebranderij in Harderwijk

15:05 Harderwijk heeft een koffiebranderij. Een kleintje welliswaar die 6 kilo per keer kan verwerken, maar toch. The Coffee Lodge heet het en eigenaresse Lucienne Breemer (46) is er maar wat trots op. Ze is pas een maand bezig, maar is er vast van overtuigd dat Harderwijk er klaar voor is. De liefde voor de koffie vindt zijn oorsprong in haar twee adoptief zoons die allebei uit Colombia komen. Vol enthousiasme laat ze aan de Stentor zien hoe het koffiebranden precies in z'n werk gaat.