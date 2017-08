Minderjarige drugsdealer opgepakt in café in Ermelo

Een bewogen nacht voor de wijkagenten van Harderwijk en Ermelo. In Ermelo werd afgelopen nacht een 16-jarige jongen aangehouden voor bezit én handel van verdovende middelen. In Harderwijk hing er een gespannen sfeer bij Harderwijk live, daar werd iemand mishandeld.

Een 16-jarige jongen uit Ermelo werd opgepakt met verdovende middelen, de jongen handelde in harddrugs in het café. Harderwijkse wijkagent Jurion Veenstra schrijft hij dat hij het erg vindt dat de jongen op zo'n leeftijd al bezig is met dit soort praktijken.

Jelle van Heerikhuizen, de wijkagent in Ermelo, twittert: 'Nee mensen, dan ziet je toekomst er absoluut niet rooskleurig, kansrijk en hoopvol uit.'

'Triest figuur'

Ook in Harderwijk verliep de nacht onrustig. Tijdens Harderwijk Live was een mishandeling gepleegd, daar is nog geen verdachte voor aangehouden. 'Maar die komt nog binnen', meldt Veenstra.