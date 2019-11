Minister Schouten eist dat het Dolfinarium in Harderwijk zijn dolfijnenvoorstelling aanpast

De Zandtove­naar viert Kerst in Harderwijk met Emma Heesters, Romy Monteiro, Trinity, Mannes Bakker en Silver

22 november Zandkunstenaar Gert van der Vijver krijgt bij het evenement Kerst met de Zandkunstenaar op 11 december in Harderwijk gezelschap van Emma Heesters (Beste Zangers), Romy Monteiro (The Bodyguard), Trinity, Mannes Bakker (Junior Songfestival) en Silver (winnaar The Voice Kids).