Mirjam Driest nieuwe fractieleider CU Harderwijk

De ChristenUnie in Harderwijk heeft een nieuwe fractievoorzitter. De afgelopen elf jaar was Marcel Companjen de fractieleider; dat stokje wordt nu overgenomen door Mirjam Driest-Wijnholds.

Afgelopen najaar was al bekend gemaakt dat Companjen de kandidaat-wethouder is voor de ChristenUnie en dat Driest de beoogde nieuwe fractievoorzitter was. Huidig wethouder Pieter Teeninga kondigde toen aan niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe collegeperiode.

Onzeker

Of de CU deel uit gaat maken van het nieuwe college is nog niet zeker. De mogelijkheden voor een nieuw college wordt nu onderzocht door 'verkenner' Hans Esmeijer. Er zijn in eerste instantie twee opties; voortzetting van het huidige college van Harderwijk Anders, VVD, CDA en CU en de variant waarbij niet de CU aanschuift maar D66.

In een persbericht van de ChristenUnie zegt de nieuwe fractievoorzitter Driest dat het roer niet omgaat, maar dat ze wel 'andere accenten' wil leggen. ,,Ik ben nieuwsgierig naar wat er leeft in de samenleving. Daarom vind ik het ook belangrijk om als fractie makkelijk benaderbaar te zijn voor alle inwoners”, aldus Driest. ,,Het is mijn voornemen om als fractie naar buiten gericht te zijn, met andere woorden: de inbreng van de inwoners naar binnen te halen.''