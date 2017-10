Mitchell en Max beiden snel op vier wielen

Huisartsen: band met St Jansdal blijft hecht, ook na miljoenenstrop

6:00 Dat ziekenhuis St Jansdal op dit moment te maken heeft met langere wachttijden en dat de huisartsen hun patiënten soms verwijzen naar elders waar het sneller gaat, is niet zo verwonderlijk, meent Roland Ekkelenkamp, woordvoerder van de huisartsen in Harderwijk. Tegelijk gaat hij ervan uit dat het snel weer beter wordt. ,,Bel me over een half jaar maar weer, dikke kans dat de wachttijden weer op normaal niveau zijn.''