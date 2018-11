Modern onderwijs in ‘Kranenburg 2.0’ Harderwijk

VIDEOHet oude kazerneterrein Kranenburg in Harderwijk heeft een flinke metamorfose ondergaan. Leerlingen van de Veiligheidsacademie van Landstede MBO kunnen nu bijvoorbeeld oefenen in de gloednieuwe veiligheidsstraat. Donderdag is de officiële opening door minister Ank Bijleveld.

Volledig scherm Studenten Kevin, Lotte, Dominique en Lars in de nieuwe veiligheidsstraat. © Ruben Schipper

Het is net echt. Eén van de leerlingen van de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe, onderdeel van Landstede in Harderwijk, zet een plastic afvalzak langs de kant van de weg. Twee BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zien dit gebeuren en spreken hem erop aan. Ze houden het dit keer uiteindelijk bij een waarschuwing. ,,Tot voor kort moesten we dit gewoon in een lokaal houden”, aldus Landstede-teamleider René Clausen. ,,Nu hebben we een echte straat. Dat maakt het onderwijs zoveel beter.”

Het oude kazerneterrein Kranenburg in Harderwijk is de afgelopen tijd flink vernieuwd door Landstede. Zo is er een nieuwe veiligheidsstraat ontstaan met een kledingwinkel, een kroeg en een studentenkamer. ,,In de ruimtes kunnen we allerlei praktijkoefeningen doen. In de kroeg bijvoorbeeld over de drank- en horecawetgeving. Of winkelbeveiliging in de kledingzaak”, legt Clausen uit. Het nieuwe terrein, Kranenburg 2.0 genoemd, wordt donderdag officieel geopend (zie kader onderaan deze pagina).

Virtual reality

,,We hebben het samen gedaan met onze 21 partners. Zij hebben ook gezorgd voor de inrichting en de aankleding van de straat en de ruimtes”, vervolgt Clausen. ,,We hebben ook virtual reality-scenario’s over bijvoorbeeld weerbaarheid ontwikkeld, waarvoor een speciaal lokaal is ingericht. En bij de gemeente ligt een vergunningsaanvraag om een klimtoren te bouwen.”

Studenten van bijvoorbeeld de opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid van Landstede krijgen les in de veiligheidsstraat. Ze zijn enthousiast over wat ze te wachten staat. Myrthe Schreuder (17) is tweedejaars: ,,Vorig jaar deden we de oefeningen in de lokalen of op straat. Dit is echt wel anders”, zegt ze. Lotte van Leeuwen (17) voegt toe: ,,Het is echt mooi gemaakt, er is wel over nagedacht.” En als de aanwezige jongens wordt gevraagd naar hun favoriete plek, is de keuze snel gemaakt: ,,De kroeg!”

De leerlingen van de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe krijgen op de oude kazerne ultramodern onderwijs, zegt Clausen. ,,Je moet de student voor de praktijk opleiden. Daar zijn onze 21 partners heel belangrijk in. Uiteindelijk hoop je op een soort kruisbestuiving als een bedrijf en student met elkaar te maken krijgen. Nu is het echt realiteit waar ze mee te maken hebben.”

Meekijken

Maar natuurlijk blijft het ook gewoon school. Dat wil zeggen dat het om oefeningen en casussen gaat. De studenten kunnen hun toekomstige vak als beveiliger of BOA in de praktijk oefenen en examineren. Via tientallen camera’s wordt alles opgenomen en kan er ook met de student teruggekeken worden. De klasgenoten kunnen ondertussen van bovenaf meekijken wat er gebeurt in de verschillende ruimtes. ,,Ook dat is erg interessant”, vindt student Dominique ter Haar (16 jaar).

Landstede MBO doet het met de veiligheidsopleidingen al jaren goed in de landelijke ranglijsten. ,,En dat is hartstikke mooi, maar niet het doel op zich. We willen goed onderwijs aanbieden. En dan is deze veiligheidsstraat natuurlijk geweldig”, weet teamleider Clausen.