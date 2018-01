Moeder Diane wint tot eigen verbazing brons bij Veluwse sup-wedstrijd

Veel van haar vrienden begrijpen er niets van. Waarom ze in de winter, als het buiten vier graden is, op een stand-up-paddel board stapt en een tocht van dertien kilometer over het Veluwemeer en het Wolderwijd maakt. ,,’Hoezo ga je nog op het water op’, vragen ze me dan. Je kunt dat suppen vergelijken met hardlopen. Als je je goed aankleedt en intensief gaat sporten, dan krijg je het niet koud. Ik heb het met suppen vaak eerder te warm dan dat ik het koud krijg.’’

Behoorlijk afzien

Diane Koornstra-Schlundt Bodien doet nog niet zo lang aan suppen en voor haar is de intensieve surfsport behoorlijk afzien. ,,Ik heb de techniek nog niet zo goed onder de knie’’, legt de moeder uit. ,,Daardoor krijg ik na tien kilometer last van mijn onderrug en beginnen mijn bovenbenen te trillen. Na tien kilometer peddelen heb ik het vaak wel gehad en dan moet je nog een stukje he. Gelukkig moedigen de jongens me goed aan en stimuleren me om door te gaan. Ze geven me ook aanwijzingen over mijn techniek.’’

Prachtige omgeving

Het suppen is voor de inwoonster van Harderwijk niet alleen maar zwaar, maar ze geniet er ook van. ,,Dit is een prachtige omgeving om in te suppen. We zijn een stukje de haven in gaan en we zijn het Wolderwijd opgegaan. We kwamen ook langs het Knarreneiland, waar je veel vogels ziet. Dat is het mooie aan deze sport; je staat midden in de natuur en je ziet alles vanaf het water. Dat is toch anders dan als je er met de auto langs rijdt.’’

Sportfanaat

Ze is een echte sportfanaat en gaat in haar vrije tijd zoveel mogelijk het water op. ,,Mijn werk als regiomanager in de zorg vraagt best wel veel van mij’’, vertelt ze. ,,Maar dat houdt mij niet tegen om veel de ‘sup’ op te stappen of te gaan hardlopen. Ik wil in maart een halve marathon lopen. Gelukkig is mijn man ook sportief en begrijpt hij mijn sportieve ambities. We proberen daar in het gezin zoveel mogelijk rekening mee te houden en elkaar te stimuleren.’’

Hele winter

Ze doet nog maar sinds mei aan suppen en dacht dat ze een leuke zomersport had gevonden. ,,Mijn plan was om er in mei weer mee op te houden en in de winter me te concentreren op het hardlopen. Maar het suppen is veel te leuk. Ik ga samen met een groep fanatieke jongens het water op en zij hebben mij geënthousiasmeerd om door te gaan. Toen heb ik toch maar besloten om een surfpak en surfschoenen te kopen om door te gaan. En voordat ik het wist, sup ik nu de hele winter door. Ook als het hard waait, gaan wij het water op. Als er een windkracht zes staat, is het geweldig om een ‘downwinder’ (voor de wind uit, red) te maken.’’

Trots