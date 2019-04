Moeder verongelukte Chiara (22) uit Harderwijk: ‘Nu krijg je je rust, maar niet de rust die ik voor je bedacht had’

De aula van de Harderwijkse begraafplaats is deze dinsdagmiddag helemaal vol, tot achter bij de klapdeuren. Dit is de dag dat familie, vrienden, veel jonge mensen, heel veel jonge mensen, afscheid nemen van hun Chiara. Ze kwam ruim een week geleden, op zaterdag, om het leven op een snelweg in Duitsland.

Lida Koppies is de moeder van Chiara. Ze is een van de sprekers op de uitvaart. ,,Chiara, je was zo welkom in ons leven. In groep 1 kon je al tellen tot 79. Je kon al lezen als de beste. Maar die bek van je werd steeds groter.” Ze lacht even, in de aula klinken geluiden van herkenning.