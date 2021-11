Moet Zwarte Piet alsnog meedoen aan Harderwijkse Sinterklaasintocht? ‘Eén soort Piet weren is gek’

VIDEO Vera uit Harderwijk wint, ondanks haar handicap, wereldti­tel bij zeilen: ‘Op de boot was ik opeens een gewoon mens’

Vera Voorbach uit Harderwijk is vorige week in Palermo wereldkampioen geworden in de Liberty zeilklasse. Bijzonder voor iemand die met een dwarslaesie geboren is. Des te knapper dat ze de titel won in de open klasse waarin ook zeilers zonder handicap in meededen.

21 oktober