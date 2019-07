Mogelijk nieuw ontwerp omstreden woontoren Harderwijk

Harderwij­ker politie speelt barista met geleende Eindhovens tuktuk

28 juli De politie in Harderwijk heeft een bijzondere manier bedacht om de nieuwe wijkagenten voor te stellen aan het publiek. Ze leent in de eerste week van september de tuktuk Coppie Koffie van de collega’s in Eindhoven. Daar is het karretje een groot succes om op een laagdrempelige manier met het publiek in gesprek te komen.