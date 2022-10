Mogen Dolfinarium-dolfijnen wel naar China? Deskundigen uiten twijfels over verhuizing

MET VIDEO Skater Joost (21) niet blij met plan voor nieuwe skatebaan in Harderwijk: ‘Oogt nu al gedateerd’

Hij hoopt vurig dat er naar de kritiek van skateboarders wordt geluisterd. Want wat hij laatst van de gemeente Harderwijk te zien kreeg voor de vernieuwing van de skatebaan aan de Parkweg in Harderwijk, voldoet niet aan de verwachting. ,,Heel gedateerd”, vindt Joost den Das (21). ,,Bovendien met prefab-objecten, in de werkplaats gemaakt. Dat is niet creatief, je wil hier toch iets bijzonders?”

19 oktober