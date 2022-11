Molen De Hoop neemt genoegen met wat minder wind door parkvilla Harderwijk, met dank aan vrijgevige ontwikkelaar

Metamorfo­se oude industrie­ge­bied Harderwijk weer stap verder, ‘helaas zonder knarrenhof’

Tussen de oude binnenstad van Harderwijk en de huidige nieuwbouw langs de N302 komt een bijzonder stukje Waterfront met 193 betaalbare woningen. In het wijkje kunnen starters terecht in studio’s en senioren in een hofje. Een deel van de woningen krijgt extra woon- of praktijkruimte. De ‘knarren’ kunnen hier niet terecht.

26 oktober