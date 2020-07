Mondkapje ook toegestaan voor mensen zonder coronaklachten in ziekenhuizen Harderwijk en Lelystad

Vakantie­schip ligt maar te liggen in Harderwijk, maar ook dat kost geld

27 juli De boot ligt al maanden stil en werkloos aan de kade in Harderwijk. Door de coronacrisis zijn alle vaartochten met vakantieschip PWA afgeblazen. En het komt er ook niet meer van dit jaar, verwacht John Vierhouten. Hij hoopt nu dat de gemeente hem geen - of minder - liggeld in rekening brengt.