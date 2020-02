Monumentale Plantagekerk in Harderwijk zet de ramen open

Kerken op de Veluwe worden verkocht, gesloopt of krijgen een andere functie. De monumentale Plantagekerk aan de Stationslaan in Harderwijk was bijna een theater. Het is een kerk gebleven, maar de kerkenraad wil wel graag een meer ‘open’ uitstraling, met losse stoelen en veel glas. Maar ook in het dak?