Motief ‘stadhuisrammer’ Harderwijk blijft raadsel

Waarom reed een 32-jarige man donderdag met zijn rode auto tegen de pui van het gemeentehuis in Harderwijk? Dit blijft voorlopig een mysterie, ook voor de politie. ,,We hebben hem uitgebreid gesproken. Er waren privéproblemen, maar er is niet één heel duidelijk motief.”

Op het doodlopende Fraterhuishof in het centrum van Harderwijk lijkt het deze vrijdag op een dag als iedere ander. Nog geen 24 uur eerder werd hier de 32-jarige verdachte in de boeien geslagen. Heel het hofje stond vol met tientallen agenten, in burger en in politiepak. En er cirkelde voortdurend een helikopter boven de straat.

,,Het ging in alle rust”, verhaalt Alexandra, die liever niet met achternaam in de krant komt. Haar achtertuin grenst aan de Fraterhuishof. Ze zat Netflix te kijken donderdagmiddag. Het geluid van de helikopter alarmeerde haar. Ze besloot vanuit het raam even te loeren en zag toen die enorme politiemacht. Juist op dat moment werd de verdachte, gekleed in een Red Bull-raceshirt ingerekend. ,,Ik heb het geprobeerd te filmen, maar drukte eerste op de verkeerde knop. Toen ik eindelijk opnam, zat hij al in de auto.”

Rustig

De arrestatie verliep rustig. Geen geschreeuw, geen grote dreiging. De man verbleef sinds kort bij een familielid dat in die buurt woont. Na zijn daad vluchtte hij naar zijn tijdelijke verblijf. Het familielid belde de politie. De man gaf zichzelf over. Zonder slag of stoot.

Wie is hij? Alexandra heeft hem misschien een aantal keer kort gezien, maar nooit gesproken. De rode auto die hij bij het gemeentehuis achterliet, heeft ze nooit op de parkeerplaats van het hofje zien staan. Haar partner ook niet. Dat geldt ook voor buurtbewoonster Anita van Sleen. Zij was donderdag gewoon thuis, maar kreeg helemaal niets mee van de aanhouding. ,,Ik heb alleen de helikopter gehoord, maar was te druk met de voorbereidingen voor Koninggsdag om even uit het raam te kijken.”

Mysterie

De man heeft officieel geen vaste woon- of verblijfplaats. Dat wil volgens politiewoordvoerder Simen Klok niet zeggen dat het om een zwerver gaat. ,,Hij verbleef sinds kort bij familie in Harderwijk.” Of hij daarvoor in een andere gemeente woonde, wil de politie niet zeggen. Volgens politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Harderwijk zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de man problemen had met de gemeente. Wel had hij privéproblemen, al is niet duidelijk welke. Waarom hij dan toch het gemeentehuis uitkoos, blijft een mysterie. De politie sprak hem uitgebreid, maar hoorde geen duidelijk motief.

De schade aan het gemeentehuis is beperkt: er zitten wat barsten in de ruit naast de schuifdeuren. De man heeft verklaard niemand te hebben willen verwonden. Vlak nadat hij de pui geraakt had, ging de bestuurder er vandoor. Omdat er rondom de auto een benzine- en gaslucht hing, sloegen de hulpdiensten groot alarm. Het stadhuis werd ontruimd.

Foto's

De politie wist de verdachte snel op het spoor te komen, omdat omstanders foto’s van de man met zijn opvallende shirt maakten. Nog voordat de politie hem kon vinden, belde het familielid. Dat was ongeveer een uur na het incident. Rond half drie werd het gemeentehuis geraakt, om half vier filmde Alexandra de arrestatie.

Burgemeester Van Schaik van Harderwijk reageerde gisteren alleen in een korte, schriftelijke verklaring. Hij is blij dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat de dader er niet op uit was. Of de gemeente nu maatregelen gaat nemen, bijvoorbeeld door paaltjes bij de ingang te zetten, wilde de perswoordvoerster niet kwijt. ,,We houden het nu even bij deze mededeling.”