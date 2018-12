Motorrijder gewond bij botsing in Harderwijk

‘Ongeval A28 veroor­zaakt door slapende bestuurder’

17:06 Voor het veroorzaken van een ongeval op de A28 bij Nijkerk is tegen een 52-jarige man uit Harderwijk een taakstraf en een rijontzegging geëist. In het verhoor kort na het ongeval gaf hij aan in slaap gesukkeld te zijn. Op de zitting ontkende hij dat.