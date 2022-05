Motorrijder na botsing in Harderwijk gewond afgevoerd naar St Jansdal ziekenhuis

Harderwijk moet na verkie­zings­be­lof­tes haast maken met besluit over afvalbe­leid

Nu de verkiezingen achter ons liggen is het zaak dat Harderwijkers snel duidelijkheid krijgen over wat er met plastic afval moet gebeuren. Maar of dat gaat lukken, is zeer de vraag. In de nieuw te vormen coalitie zijn de meningen ernstig verdeeld.

14 april