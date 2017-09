Mozaïekmuur in Harderwijk onthuld, maar wie weet wat het voorstelt?

Zwangere vrouwen komen tot rust op ge­boor­te­zorg­markt in Harderwijk

10 september Het st. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk was zaterdag het toneel van de geboortezorgmarkt. Zwangere vrouwen of vrouwen met een kinderwens konden informatie krijgen over alles rondom de zwangerschap of meedoen aan allerlei activiteiten. Voor de aanwezige mannen lag er wat lectuur en een biertje klaar.