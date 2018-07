Muziek leren in band slaat aan op Harderwijkse scholen

Het Pop Leerorkest van Popschool Harderwijk als muziekonderwijs is gewild. Na de afsluiting van het tweede project deze dinsdag door leerlingen van Het Kompas, staan andere scholen alweer in de rij voor volgend schooljaar.

Het gejoel en applaus is deze dinsdagmorgen goed hoorbaar bij de Popschool Harderwijk. Grootouders, ouders, broertjes en zusjes zijn enthousiast over de drie nummers die zijn gespeeld door de leerlingen van basisschool Het Kompas, zowel regulier als Leonardo, uit Harderwijk. Het is na acht weken de einduitvoering van de bijzondere vorm van muziekonderwijs. ,,Jammer dat het al voorbij is”, vindt ook docent Ricardo Balsma.

Kleine groepjes

De leerlingen van Het Kompas hebben de afgelopen periode meegedaan aan het Pop Leerorkest, een project mede mogelijk gemaakt door de gemeente Harderwijk. De basisschoolleerlingen krijgen in kleine groepjes de kans om tijdens schooltijd een instrument te leren bespelen en met hun klas een band te vormen. Instrumenten als elektrische gitaar, keyboard en drums komen aan bod. En natuurlijk wordt er ook gezongen. Het Pop Leerorkest wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Onderwijs van Cultuurkust, de uitvoering is in handen van de Popschool.

,,Uiteindelijk is het voor iedereen haalbaar om een instrument te bespelen, het is vooral de basis herhalen”, vertelt docent Ricardo Balsma. Zijn kompaan Erik de Nood vult aan: ,,Het is leuk om als klas met zijn allen een optreden neer te zetten. In acht weken tijd vorm je gezamenlijk een band. En het sluit aan op de belevingswereld, want ze spelen muziek die ze zelf luisteren.”

Niet moeilijk

De leerlingen doen hun best tijdens het optreden. ,,Ik hoefde maar vier toetsen in te drukken. Eigenlijk is het niet zo moeilijk, maar het klinkt wel heel mooi”, vindt de 8-jarige Pieter na zijn bijdrage met het keyboard. Nathan (10) is ook enthousiast: ,,Het is leuk dat je in een groep zit in plaats van alleen.”

Elisabeth (10) is net klaar met het optreden van haar groep als ze haar mening geeft: ,,Het ging wel goed, ik had voor de lessen nog nooit keyboard gespeeld. Ik denk eigenlijk niet dat ik het vaker ga doen. Ik speel al viool.”