Muziek vanaf het water binnenkort mogelijk in Harderwijk

Sleutel voor nieuw zorgcom­plex Boerhaave­hof in Harderwijk

25 juli De nieuwe woonzorglocatie van Zorggroep Noordwest-Veluwe aan de Boerhaavelaan in Harderwijk is klaar. De komende maanden worden de woningen in het pand ingericht en in het najaar trekken 48 cliënten van de Zorggroep in de Boerhaavehof.