Mysterieuze Peelenpoort duikt op bij archeologische opgraving in Harderwijk

Archeoloog Dorien te Kiefte van het onderzoeksbureau Raap is in elk geval erg blij met de vondst van een grote muur van de Peelenpoort, die boven de grond is gekomen bij opgravingen aan de Strandboulevard-Oost, op de plek waar vroeger restaurant IJsselmeer stond. ,,Dit is een zeer bijzondere vondst,’’ constateert de projectleider, die in opdracht van de gemeente Harderwijk archeologisch onderzoek doet. De bijzondere vondst is aanleiding om nog minstens tot half december door te zoeken op de locatie, tot een diepte van drie meter.