N302 tussen Harderhaven en Harderwijk pas later dicht voor werkzaamheden

Alle winkels moeten ‘s nachts dicht, behalve deze in Van der Valk Harderwijk. Hoe kan dat?

6 september Trek in een snack of frisdrank terwijl de winkels dicht zijn? Midden in de nacht deodorant nodig of een oplader? Geen nood, Harderwijk heeft sinds kort een mini-market, 24 uur per dag geopend. Of zo'n nachtwinkel is toegestaan? De gemeente weet het eigenlijk niet. Oh, de onbemande winkel verkoopt trouwens ook wijn en bier.