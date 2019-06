Na 20 jaar kan Maarten uit Harderwijk eindelijk praten over Sarajevo: ‘Ik had dit veel eerder moeten doen’

Maarten van Panhuis was nog maar net 18 jaar oud toen hij door de kapotgeschoten straten van Sarajevo reed. Twee jaar later zag hij dakloze kinderen ploeteren in Kosovo. Bij thuiskomst vond de Harderwijker weinig waardering voor zijn inzet. Twintig jaar lang hield hij zijn mond. Tot nu. ,,Ik had dit veel eerder moeten doen.''

Twintig jaar had hij die bepalende periode in zijn leven weggestopt en slechts een enkeling wist ervan. Maar Maarten van Panhuis uit Harderwijk, telg uit een christelijk (SGP-)gezin, 40 jaar inmiddels, echtgenoot en vader, VVD-raadslid en specialist in personeelszorg en flexibel werken, is veteraan. En hij is er trots op!

Vandaag is hij in Putten bij de regionale veteranendag. Op verzoek van de Stentor vertelt hij waarom hij zo lang zweeg en hoe hij uiteindelijk toch zijn medailles en foto's weer opzocht.

Spanning en sensatie

,,Bij mijn eerste uitzending ging ik voor de spanning en sensatie, dacht ik. Maar dat heroïsche gevoel verdween zodra ik aankwam in het missiegebied. Ik heb niet hoeven vechten, ik heb wel veel ellende gezien, pijn, verdriet. Kansloze acties als mijnen leggen in een speeltuin, vernielen om het vernielen, willekeurig onschuldige mensen beschieten. En je wist, ik ga dit niet oplossen.''

,,Dan kom je terug. 'Welkom thuis' staat in de tuin. Maar in een gezin met negen kinderen is meer te doen. In mijn omgeving was weinig aandacht voor m'n verhaal. De wereld draaide hier gewoon door. Waar maak je je druk om? Ik dacht, laat maar gaan, het heeft geen zin, ik ga het er niet meer over hebben.''

Volledig scherm Maarten van Panhuis was uitgezonden naar Kosovo en Sarajevo. © Bram van de Biezen

Kazerne

,,We hadden lang verlof, dan kon je even naar huis. Maar ik wilde helemaal niet thuis zijn. Daar zat je met z'n tienen in een kamer of tent. Altijd met elkaar. Heel intensief. En dan zit je ineens thuis, alleen, zonder doel. Ik ging liever naar de kazerne, in Garderen, naar m'n maten.''

,,In Amerika zijn ze doorgeslagen; daar krijgen veteranen applaus als ze een restaurant inlopen, maar hier was helemaal niets. Mensen roepen maar wat, 'laat ze elkaar lekker afknallen, het wordt toch nooit vrede, waarom moeten wij daarheen?' Ik kon daar niets mee. Je had toen ook de discussie over de val van Srebenica in 1995. Verschrikkelijk natuurlijk, maar als ik kijk hoe die jongens nadien zijn behandeld, dat is echt schrijnend.''

,,In augustus 2000 ben ik het burgerleven ingegaan. De veteranenspeld, de veteranendag, dat was niets voor mij, vond ik. Ik had dat afgesloten. Als het ergens over Joegoslavië ging of andere uitzendingen, hield ik m'n mond. Ieder had z'n mening toch al klaar. Je hebt werkelijk geen idee, dacht ik dan. Je zou daar 's een week heen moeten gaan. Dan liep ik naar buiten. Of ik begon ergens anders over. Dit was mijn ding.''

Verdrongen

Volledig scherm © Bram van de Biezen ,,Nu zie ik wel in dat ik het helemaal niet had afgesloten. Ik had het verdrongen. Dat veranderde toen ik een keer ging eten met m'n maten die ik twintig jaar niet had gezien. Ik hoorde enthousiaste verhalen over de veteranendag en in de media kwam meer positieve aandacht. Misschien willen ze m'n verhaal toch wel horen, dacht ik, ik mag daar best trots op zijn.‘’



,,Thuis zocht ik m'n medailles op en de foto's. Mijn vrouw heeft ze nu in fotoboeken gedaan, ik praat er vaker over met haar en ze zegt dat ik meer ontspannen ben.



,,Ik ging naar de veteranendag en ik zag mensen uit mijn omgeving zonder dat we van elkaar wisten dat we veteranen waren. Of je nou 40 bent of 70 en of je nou in Joegoslavië of Irak hebt gezeten, het basisgevoel is hetzelfde. Dat herken je in elkaar.''

,,Al die jaren had ik er geen last van gehad, dat ik het verdrong. Maar nu vind ik dat wel jammer. Een tijdje terug is een goede vriend overleden aan kanker. Met hem heb ik er eigenlijk nooit over gepraat... Dat had wel gemoeten...‘’

,,Ik zit nu in het bestuur van de Stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe. Het is belangrijk dat deze dag blijft terugkomen. Niet alleen voor veteranen onderling, maar ook om hun verhalen te delen met anderen. En om te horen dat men geïnteresseerd en trots op de veteranen is.‘’



Quote Op school vonden ze dat ik niet in het leger kon gaan Maarten van Panhuis, Veteraan

God een tijdje losgelaten

,,Op school vonden ze dat ik niet in het leger kon gaan. Mijn vader steunde me wel, hij had bij het Korps Mariniers gezeten. Maar het paste niet bij de reformatorische overtuiging van de school. Ik zei, ik ga het toch doen. Ik was nogal recalcitrant. Daardoor heb ik toen misschien God een tijdje losgelaten. Ook in Sarajevo en Kosovo was ik niet zo bezig met God. Ik besef nu dat Hij toen wel met mij bezig was. Ik geloof dat God mijn levenspad heeft uitgestippeld en dat Hij mij toen ook heeft gestuurd. Ik geloof dat ik daardoor een beter mens ben geworden.''

Hij is er wel

,,De worsteling blijft natuurlijk hoe oorlog en geweld is uit te leggen in combinatie met God en Zijn liefde voor de wereld. Ook ik vind dat moeilijk. Wel weet ik dat ik altijd tot God mag bidden dat Hij helpt in dat soort gebieden. En ik weet dat Hij dat ook doet. Misschien niet altijd zichtbaar, maar Hij is er wel.''

,,Ik ben dankbaar dat mijn kinderen hier opgroeien. Zij kunnen hun eigen keuzes maken. De kinderen daar hebben nooit een keuze gehad. Zij moeten met het trauma leven dat bepaald is door anderen en waar hun ouders hun niet tegen konden beschermen.''

Terug naar Sarajevo

,,Hoe moeilijk ik het als vader ook zou vinden, als mijn kind in het leger wil, zal ik dat steunen. Het vormt je als mens. Je leert waarderen wat je hebt, omkijken naar mensen om je heen. Vrijheid is niet vanzelfsprekend en oorlog gaat niet vanzelf over. Ik heb de mogelijkheden om iets te doen voor anderen. Daar ga ik niet voor weglopen.''

,,Ik wil nu graag terug naar Sarajevo, met mijn vrouw. Ik heb het heel lang niet aangedurfd, omdat ik bang was dat er niets is veranderd. Maar volgend jaar gaan we...''