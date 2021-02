Na 44 jaar speciaal onderwijs zwaait Jildert de Boer uit Harderwijk af

Officieel is 6 maart zijn einddatum, maar de voorjaarsvakantie gaat voor Jildert de Boer (66) vervroegd in. Dinsdag was er al een digitaal afscheid met het personeel. Donderdag is er na schooltijd een drive thru op het schoolplein. ,,Je moet iets verzinnen in coronatijd en dit hebben mijn collega’s georganiseerd. Ik had graag afscheid genomen van de leerlingen van het VSO (voortgezet speciaal onderwijs), maar die zijn er niet. De meesten krijgen thuisonderwijs.”