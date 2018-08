Na de nachtmerrie weer zoeken naar evenwicht in Harderwijk

Boete voor boerenfami­lie uit Meerveld die weigert kalf af te maken

3 augustus Omdat de boerenfamilie Van Hierden uit Meerveld weigerde een kalfje af te maken dat net een maand oud was, kreeg zij een boete aan de broek van 9000 euro. ,,Als we het jonge dier hadden geëuthanaseerd, hadden we juist geld toe gekregen", verzucht Marjan van Hierden-Oudendorp. ,,We zijn compleet doorgeslagen in dit land."