Na melding van brand zit Hierden en omgeving door stroomstoring in het donker

UpdateEen brand of kortsluiting in een elektrokast langs de Wijtgraaf in Hierden woensdagmiddag zorgt ervoor dat de omgeving al zo’n 1,5 uur zonder stroom zit. Het ging aanvankelijk om zo’n duizend aansluitingen, een flink deel heeft inmiddels wel weer stroom.

De melding van de brand in de tuin kwam even na 16.15 uur binnen. In de kast langs de Wijtgraaf was iets gebeurd, wat precies is nog niet duidelijk. De brandweer kwam ter plaatse, maar kon weinig doen en moest wachten op netbeheerder Liander.

Duizend aansluitingen

Een woordvoerder van Liander meldt dat de stroom op afstand was uitgezet in de omgeving. ,,We hopen nu iedereen weer zo snel mogelijk te voorzien van stroom. In totaal gaat het om zo’n duizend aansluitingen. Over de schade aan de kast is niets bekend.’’

Ongeveer een half uur later waren alle hulpdiensten verdwenen langs de Wijtgraaf. Een medewerker van Liander geeft aan gereed te zijn met de werkzaamheden en dat de stroom er weer wordt opgezet. De storing zal naar verwachting dus niet lang meer duren. Rond 17.45 uur hadden 690 van de 936 getroffen klanten weer stroom. Een kwartier later ging het om 813 van de 936 aansluitingen.

Dichte deuren

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland sprak van een klein incident, met weliswaar flinke impact. ,,Wij waren als brandweer met maar één auto ter plaatse.’’

Zeker tot 17.45 uur zat Hierden toch even in het pikkedonker. Wellnessresort de Zwaluwhoeve heeft even de deuren moeten sluiten en ook de plaatselijke snackbar is gesloten.

