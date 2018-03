Na ruim een jaar doorbraak in zaak brute overval in Brabant: Harderwijker (44) opgepakt

De bewoners werden hulpeloos achtergelaten. Ze waren vastgebonden en ernstig mishandeld door de daders, aldus de politie. Nadat de vrouw zichzelf en daarna haar man had weten te bevrijden, konden ze alarm slaan. Ze zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. De man heeft er blijvende oogschade aan overgehouden.

Een reconstructie op tv bracht de zaak in januari in een stroomversnelling. De politie heeft deze maandag de woning van de Harderwijker doorzocht. Ook in Dieden bij Oss was er een doorzoeking in de loodsen en schuren op zijn voormalige woonadres. Er zijn spullen in beslag genomen die mogelijk verband houden met de overval.