Na twee jaar duwen en trekken krijgen omwonenden toch gelijk; minder nieuwbouw bij centrum Harderwijk

Zorgen over toekomst Dolfinari­um: ‘Moeten serieus rekening houden met sluiting van het park’

Het Dolfinarium in Harderwijk piept en kraakt. Financieel verkeert het zeezoogdierenpark al jaren in zwaar weer en dan eist de overheid ook nog eens dat wordt geïnvesteerd in vernieuwing van de verouderde dierenverblijven. De verkiezingen komen eraan: hoe kijkt de lokale politiek aan tegen de toekomst van het Dolfinarium? ,,We moeten een alternatief plan maken.’’

5 maart