Na twee jaar wordt ‘racebaan’ in Harderwijk aangepakt

Kaart Verdrin­kings­nood op de Veluwe: komt de redder straks uit Heerde of Harderwijk?

10:00 Duikers van de brandweer rukken uit met het doel levens te redden. De praktijk is echter anders. Slechts ‘in enkele gevallen’ treden brandweerduikers op als levensredders. Om die reden wordt één van de twee duikteams in deze regio opgedoekt. Begin volgend jaar valt het besluit: wordt het Harderwijk of Heerde?